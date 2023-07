Operação de Israel mata 8 palestinos na Cisjordânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 14:01 Compartilhe

TEL AVIV, 3 JUL (ANSA) – Oito palestinos foram mortos em um ataque do Exército de Israel à cidade de Jenin, na Cisjordânia.

Segundo o ministro da Saúde local, também há registros de ao menos 50 feridos, com cerca de 10 em estado grave. Dos oito mortos, três foram vítimas de ataques aéreos. A autoridade também sinalizou que é possível que o número de vítimas aumente nas próximas horas.

Segundo as forças de segurança de Israel, cuja operação militar ainda está em andamento, os agentes encontraram um laboratório para produção de explosivos com centenas de artefatos prontos para uso. De acordo com o porta-voz do exército, também foi descoberto um esconderijo de armas roubadas.

A ONG Médicos Sem Fronteiras, que está fornecendo assistência médica no local, informou que os ataques ainda causaram danos às estruturas sanitárias da região. Segundo os relatos, bombas de efeito moral caíram no pátio do hospital Khalil Suleiman, onde pessoas feridas por armas de fogo estão recebendo cuidados.

Além disso, tratores militares destruíram as estradas que levam ao campo de refugiados de Jenin, impedindo que ambulâncias cheguem aos feridos.

Segundo a coordenadora de MSF em Jenin, Jovana Arsenijevic, os ataques têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos.

“As declarações das forças israelenses que dizem que os os alvos são estruturas militares contrastam com aquilo que estamos vendo: o hospital onde cuidamos dos pacientes foi atingido por gás lacrimogêneo”, disse.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, convocou lideranças à cidade de Ramallah para uma reunião urgente. O porta-voz do governo classificou a ação como “um novo crime de guerra contra um povo indefeso”. Ele disse ainda que “convida a comunidade internacional a romper com o seu vergonhoso silêncio e a agir seriamente para obrigar Israel a cessar a agressão”. Até o momento, os governos do Egito e da Jordânia condenaram o ataque.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias