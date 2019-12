Operação de aumento de capital da Eletrobras resulta em R$ 7,751 bi

A Eletrobras divulgou o resultado da sua operação de aumento de capital. Foram subscritas 201.792.299 ações ON, pelo preço unitário de R$ 35,72, e 14.504.511 ações PNB, a R$ 37,50 cada, totalizando um valor de R$ 7,751 bilhões. O volume corresponde a 77,61% do total aprovado, atingindo o montante mínimo para homologação parcial do aumento de capital.

Após o aumento, o capital da Eletrobras passa a ser de R$ 39,057 bilhões. Os acionistas podiam condicionar sua participação ao atingimento do valor total aprovado. De acordo com esta condição, pode ser devolvido o valor total ou parcial, de acordo com a escolha feita, no dia 03 de janeiro.