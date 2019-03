Operação da PF seria contra-ataque de Moro a Maia, diz colunista

A prisão do ex-presidente Michel Temer, comandada por uma força-tarefa da Lava Jato, seria uma retaliação do ministro da Justiça Sérgio Moro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As informações são do colunista Tales Faria, do UOL.

Além de Temer, mandados de buscas foram emitidos aos ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, todos baseados na delação premiada de Lúcio Funaro, operador financeiro do MDB e ligado a Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Deputados próximos destacaram ao colunista Tales Faria o fato das prisões serem feitas um dia depois de Rodrigo Maia atacar Moro por ter tentado apressar a votação do pacote de segurança no Congresso.

Na quarta-feira (20), Maia suspendeu a tramitação do pacote de segurança para priorizar a votação da reforma da Previdência. Ele ainda afirmou que Moro “está confundindo as bolas” e que copiou o projeto de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).