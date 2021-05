Operação da PF busca provas de fraudes em Tribunal de Contas do DF

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de (26) a Operação Pacare, que apura crimes contra a administração pública cometidos no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

São investigadas sete pessoas, que são suspeitas de ilícitos como peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e falsidade ideológica.

“As investigações apuram desde o pagamento e/ou recebimento de vantagens indevidas para a quitação de empenhos sem as observâncias dos requisitos legais até suposta intermediação e patrocínio de interesse privado junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal”, disse a PF, em nota.

Ao todo são cumpridos oito mandados de busca e apreensão no DF. As diligências foram autorizadas pelo ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde tramitam dois inquéritos criminais sigilosos ligados à operação. A conselheira Anilcéia Luzia Machado, atual corregedora do TCDF, é um dos alvos da investigação. A Agência Brasil tenta contato com a defesa da citada.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), são apurados crimes praticados no âmbito da análise de contratos da Secretaria de Saúde do DF. As investigações se valem de informações colhidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) na operação Falso Negativo, que resultou em denúncia de irregularidades na compra de testes de covid-19 na pasta.

