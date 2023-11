Operação contra tráfico de migrantes em Portugal leva a 28 prisões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 12:38 Para compartilhar:

Vinte e oito pessoas foram presas nesta terça-feira (21) na região do Alentejo, no sul de Portugal, durante uma grande operação contra uma rede suspeita de explorar migrantes no setor da agricultura, anunciou a polícia judicial.

Os presos, portugueses e estrangeiros, são suspeitos de tráfico de seres humanos, ajuda à imigração clandestina, lavagem de dinheiro e fraude fiscal, disse a polícia portuguesa em um comunicado.

Participaram desta operação 480 agentes da polícia que realizaram 78 buscas.

As dezenas de vítimas identificadas pelos investigadores são de países como Romênia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal e Paquistão.

Atraídas pela promessa de uma vida melhor, as vítimas, que trabalhavam na agricultura, viviam em condições precárias, sofrendo maus-tratos e violência, segundo uma fonte próxima à investigação citada pelo jornal Público.

Os homens e mulheres presos nesta terça serão levados ante um juiz na quarta-feira (22).

Há um ano, nessa região, a polícia judicial portuguesa fez uma ampla operação que levou à detenção de 35 pessoas suspeitas de tráfico de seres humanos, procedentes do Leste Europeu, da África e da Ásia.

