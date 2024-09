Operação contra pirataria tira 675 sites do ar e cumpre mandados de prisão em nove estados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 10:06 Para compartilhar:

A “Operação 404” do Ministério da Justiça e Segurança Pública tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal, nesta quinta-feira, 19.

Segundo a pasta, essa foi a sétima fase da ação que tem como objetivo combater crimes praticados contra propriedade intelectual na internet e faz parte de uma mobilização internacional.

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. Oito pessoas acabaram sendo presas, sendo cinco delas no Brasil e três na Argentina. Em território nacional, apenas um dos detidos tinha mandado de prisão preventiva, outros foram presos em flagrante.

“A ação foi coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), pelas Polícias Civis do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de São Paulo e os Ministérios Públicos de São Paulo (Cyber Gaeco) e Santa Catarina (Cyber Gaeco)”, afirmou o ministério.

O nome da operação faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP que indica quando uma página não é encontrada ou está indisponível.

Além de derrubar os sites, os conteúdos de áudio, vídeo e jogos foram removidos e desindexados dos mecanismos de buscas.