Opep vê variante Delta pesando na demanda de petróleo no último trimestre do ano

LONDRES (Reuters) – A Opep reduziu sua previsão de demanda mundial de petróleo para o último trimestre de 2021 devido à variante Delta do coronavírus, dizendo que uma nova recuperação no mercado seria parcialmente adiada até o próximo ano, quando o consumo excederá as taxas pré-pandêmicas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) disse em um relatório mensal que espera que a demanda por petróleo atinja uma média de 99,70 milhões de barris por dia (bpd) no quarto trimestre de 2021, 110.000 bpd abaixo da previsão do mês passado.

“O aumento do risco de casos de Covid-19 impulsionado principalmente pela variante Delta está atrapalhando as perspectivas de demanda de petróleo no último trimestre do ano”, disse a Opep no relatório.

“Como resultado, a demanda de petróleo no segundo semestre de 2021 foi ajustada ligeiramente para baixo, atrasando parcialmente a recuperação da demanda de petróleo para o primeiro semestre de 2022.”

Governos, empresas e comerciantes estão monitorando de perto a velocidade com que a demanda por petróleo se recupera da crise do ano passado.

Um retorno mais rápido pode impulsionar os preços e desafiar a visão de que o impacto da pandemia pode limitar o consumo por mais tempo ou para sempre.

Apesar da revisão para baixo no quarto trimestre, a Opep disse que a demanda mundial de petróleo em todo o ano de 2021 aumentaria 5,96 milhões de bpd, praticamente inalterada em relação ao mês passado.

A previsão de crescimento para 2022 foi ajustada para 4,15 milhões de bpd, em comparação com 3,28 milhões de bpd no relatório do mês passado e uma estimativa de 4,2 milhões de bpd fornecida por fontes da Opep durante a última reunião do grupo em 1º de setembro.

“O ritmo de recuperação da demanda de petróleo agora é considerado mais forte e ocorrerá principalmente em 2022”, disse a Opep. “À medida que as taxas de vacinação aumentam, a pandemia de Covid-19 deve ser melhor administrada e as atividades econômicas e a mobilidade retornarão firmemente aos níveis pré-COVID-19.”

