Opep+ vai debater corte na produção de ao menos 6 milhões de bpd na 2ª feira

A Opep+ – aliança formada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, como a Rússia – vai realizar uma teleconferência na segunda-feira (06) para debater uma proposta de cortar a produção coletiva do grupo em pelo menos 6 milhões de barris por dia (bpd), em resposta aos efeitos da pandemia de coronavírus no mercado da commodity, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Os russos provavelmente não concordarão com a redução se os Estados Unidos não aceitarem participar da iniciativa, disseram as fontes.

A Opep+ está considerando a possibilidade de convidar produtores dos EUA e Canadá para a teleconferência da próxima semana, acrescentaram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.