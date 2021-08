OPEP+ pode reconsiderar aumento de produção, diz ministro do Petróleo do Kuwait

Por Ahmed Hagagy

KUWAIT (Reuters) – O aumento na produção de petróleo acordado no mês passado pelos países da OPEP+ pode ser reconsiderado na próxima reunião do grupo em 1º de setembro, disse o ministro do Petróleo do Kuwait no domingo.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e um grupo de aliados liderados pela Rússia, conhecidos coletivamente como OPEP+, se reunirão na quarta-feira para discutir o aumento previamente acordado de 400 mil barris por dia (bpd) para os próximos meses.

“Os mercados estão desacelerando. Como a Covid-19 iniciou sua quarta onda em algumas áreas, devemos ter cuidado e reconsiderar esse aumento. O aumento de 400.000 (bpd) pode ser interrompido”, disse Mohammad Abdulatif al-Fares à Reuters nos bastidores de um evento patrocinado pelo governo na cidade do Kuwait.

As economias dos países do Leste Asiático e da China continuam afetadas pela Covid-19 e se deve ter cautela, acrescentou Fares.

Veja também