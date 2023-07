Opep: ministros agradeceram corte de produção de Arábia Saudita e Rússia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 17:47 Compartilhe

Os ministros de Energia e Petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) agradeceram à Arábia Saudita, à Rússia e à Algéria por ampliarem cortes voluntários de produção, informou a instituição em comunicado. Os representantes se encontraram no 8º Seminário Internacional da Opep em Viena nesta quarta-feira.

Os ministros conversaram sobre as condições de mercado e concordaram em continuar se consultando com seus parceiros de fora da Opep no seu objetivo de apoiar um mercado de petróleo estável e equilibrado, segundo a nota.

