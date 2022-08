Opep mantém previsão para oferta de petróleo no Brasil, a 3,8 milhões de bpd

Estadão Conteúdo 11/08/2022 - 11:21 Compartilhe

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção para a oferta de petróleo do Brasil em 2022, de aumento de 0,2 milhão de barris por dia (bpd) ante 2021, para uma média anual de 3,8 milhões de bpd, segundo consta em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira.

Para 2023, o cartel estima novo aumento de 0,2 milhão de bpd ante 2022, à média de 3,9 milhões de bpd.

Segundo o documento, a oferta brasileira de petróleo cru caiu 50 mil bpd em junho ante maio, enquanto o suprimento total, incluindo produtos derivados, não teve alteração no período.

A Opep avalia que o crescimento da produção no País em 2022 será puxado pelo aumento do suprimento nos campos de Sépia e Peregrino, além do início das operações em Mero 1, na base de Santos.

Em 2023, a oferta será impulsionada pelos campos de Mero (Libra NW), Búzios (Franco), Tupi (Lula), Peregrino, Sépia e Itapu (Florim), embora é esperado interrupções por manutenções em alguns dos principais campos, completa a Opep.