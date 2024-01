Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2024, em 2,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 9:55 Para compartilhar:

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, em 2,6%, segundo documento mensal publicado nesta quarta-feira, dia 17. A Opep reiterou sua previsão de crescimento para este ano dos EUA, em 1%, e também da zona do euro, em 0,5%. No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 4,8% em 2024. Na primeira projeção para 2025, a Opep espera que o PIB global cresça 2,8%, com avanços de 1,5% nos EUA, de 1,2% na zona do euro e de 4,6% na China.

