OPEP+ mantém linha de aumento moderado da produção de petróleo

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados decidiram, nesta segunda-feira (4), continuar seguindo sua estratégia de aumento moderadamente a produção para novembro, ignorando os apelos para abrir mais a torneira.

“Levando-se em consideração os atuais fundamentos do mercado de petróleo (…), a Opep+ confirmou o ajuste para cima da produção global mensal de 400.000 barris por dia para o mês de novembro”, anunciou o cartel, em um comunicado divulgado após seu breve encontro por videoconferência.

Os 23 membros da aliança, que continuam sem extrair cerca de cinco milhões de barris de petróleo por dia, não parecem ter pressa em voltar a colocá-los no mercado, apesar do aumento dos preços.

Na expectativa de uma alta mais acentuada da oferta de petróleo bruto, os mercados reagiram fortemente depois desta decisão. As duas referências de um e de outro lado do Atlântico – o petróleo WTI, dos Estados Unidos, e o Brent, do Mar do Norte – ganharam temporariamente mais de 3% em suas contribuições.

Chegando a US$ 78,38 e a US$ 82, respectivamente, alcançam níveis que não eram vistos desde novembro de 2014, no primeiro caso, e desde novembro de 2018, no segundo.

