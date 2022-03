Opep+ fecha acordo para elevar produção em mais 400 mil barris por dia em abril

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordou com um adição pequena e planejada na produção do óleo em abril, de 400 mil barris por dia (bpd), apesar de os preços terem subido a níveis não vistos em mais de oito anos, em meio a preocupações com a oferta após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A decisão da Opep+ ocorre um dia depois que os EUA e outros grandes países consumidores de petróleo disseram na terça-feira que liberariam 60 milhões de barris de petróleo de seus estoques de emergência na tentativa de domar o aumento dos preços.

Os preços do petróleo subiram acentuadamente nos últimos meses, alimentando a inflação em todo o mundo, em parte porque vários membros da Opep+ não conseguiram atender sua parcela de produção à medida que a demanda global aumentou.

Os valores chegaram a mais de US$ 110 pela primeira vez desde 2014, quando as refinarias se recusaram a comprar petróleo russo, levantando preocupações sobre o fornecimento global de energia. Fonte:

