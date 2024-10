Opep eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2024, de 2,2% a 2,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2024 - 8:55 Para compartilhar:

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a perspectiva de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, em relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 14, mas manteve as estimativas para 2025.

O cartel prevê que o Brasil crescerá 2,5% neste ano, avanço ante o 2,2% do relatório anterior, devido a “força contínua da economia doméstica brasileira”, com sinais positivos de demanda do consumidor e robustez do setor de serviços. Por outro lado, a Opep nota que há volatilidade no setor industrial e que o declínio em taxas de desemprego e aumento salarial devem criar pressão inflacionária sobre a economia.

Neste cenário, o cartel alerta que as incertezas sobre a inflação devem se estender até o próximo ano e que há possibilidade de novas altas de juros são esperadas pelo Banco Central do Brasil, com o aperto monetário contrabalançando a força do crescimento econômico.

Assim, a Opep decidiu manter a projeção para o PIB brasileiro em 2025, em 1,5%, inalterada em relação ao relatório anterior. “Uma potencial transição na liderança do BCB em janeiro de 2025 pode influenciar a coordenação política, mas a efetividade dessas mudanças ainda será observada”, pondera o relatório.