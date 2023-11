Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 11:21 Para compartilhar:

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) confirmou que a reunião do Comitê Conjunto de Acompanhamento Ministerial (JMMC, na sigla em inglês) do grupo, bem como a conferência dos integrantes do cartel com aliados externos (Opep+), foi adiada para 30 de novembro.

Os encontros estavam programados para acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, próximo final de semana.

Em nota, a Opep não informou o motivo do adiamento.

