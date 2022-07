Opep+ avaliará mercado de petróleo e fará o que for necessário, diz chanceler saudita

JEDDAH, Arábia Saudita (Reuters) – O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse que uma cúpula entre EUA e países árabes neste sábado não discutiu sobre petróleo e que a Opep+ continuará avaliando as condições do mercado e fazendo o que for necessário.

“Não houve discussão sobre petróleo na cúpula”, disse o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud em entrevista coletiva. Ele acrescentou que há discussões com os Estados Unidos e nações consumidoras sobre petróleo o tempo todo.

Autoridades norte-americanas disseram que o presidente Joe Biden discutiria a segurança energética com líderes dos produtores de petróleo do Golfo durante sua visita e esperava ver mais ações da Opep+ para aumentar a produção, mas é improvável que haja anúncios bilaterais das negociações.

Os Estados Unidos estão ansiosos para ver a Arábia Saudita e seus parceiros da Opep bombearem mais petróleo para ajudar a controlar os preços do petróleo. A Opep+, que também inclui a Rússia, se reúne em 3 de agosto.

(Por Maha El Dahan e Aziz El Yaakoubi)