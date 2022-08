Opep+ ampliará produção em 100 mil barris em setembro

Ansa 03/08/2022 - 10:48 Compartilhe

MILÃO, 3 AGO (ANSA) – O grupo conhecido como Opep+ chegou a um acordo nesta quarta-feira (3) para ampliar a produção de petróleo em 100 mil barris por dia em setembro, número drasticamente menor que o aumento de 648 mil barris válido até o fim de agosto.

A decisão chega após as tentativas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de fazer o cartel liderado pela Arábia Saudita a aprovar uma expansão mais agressiva da produção, como forma de frear a escalada dos preços do petróleo.

O novo aumento engloba a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e um grupo externo de produtores liderados pela Rússia, que juntos formam a Opep+, totalizando 23 países.

Segundo o grupo, o aumento tímido aprovado para setembro se deve a uma “capacidade produtiva gravemente limitada”, resultante de um “crônico déficit de investimentos no setor petrolífero”.

