OpenAI restitui Sam Altman ao cargo de CEO e reformula conselho após controversa demissão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 7:29 Para compartilhar:

A OpenAI anunciou, na madrugada desta quarta-feira, 22, a volta de Sam Altman ao cargo de CEO da empresa responsável pelo ChatGPT, poucos dias após a controversa decisão do Conselho de demiti-lo na última sexta-feira.

Em publicação nas redes sociais, a companhia revelou ainda que fará uma reformulação do Conselho, que será presidido pelo ex-CEO da Salesforce Bret Taylor e incluirá ainda o ex-secretário do Tesouro dos EUA Larry Summers e o executivo do Vale do Silício Adam D’angelo.

O anúncio encerra alguns dos dias mais turbulentos da história da OpenAI. Após o anúncio da saída de Altman, centenas de funcionários ameaçaram deixar a empresa se a expulsão dele não fosse revertida. No final de semana, a Microsoft – que investe na companhia – contratou o executivo.

“Eu adoro a OpenAI e tudo o que fiz nos últimos dias serviu para manter esta equipe e sua missão unidas.”, escreveu Altman no X (antigo Twitter) hoje. “Com o novo Conselho e o apoio de Satya Nadella, CEO da Microsoft, estou ansioso para retornar à OpenAI e desenvolver nossa forte parceria com a Microsoft”, acrescentou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias