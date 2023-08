OpenAI, proprietário do ChatGPT, está a caminho de acumular US$ 1 bilhão em vendas este ano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/08/2023 - 5:17 Compartilhe

O criador do ChatGPT, OpenAI, está a caminho de acumular mais de US$ 1 bilhão em receitas nos próximos 12 meses, à medida que mais empresas se inscrevem para usar seu revolucionário chatbot, de acordo com um relatório.

A empresa de inteligência artificial apoiada pela Microsoft está ganhando mais de US$ 80 milhões em receitas por mês, informou o The Information na terça-feira, citando uma pessoa com conhecimento direto da situação.

O crescimento da receita da OpenAI aumentou nos meses desde o lançamento do ChatGPT ao público em novembro passado. A empresa perdeu aproximadamente US$ 540 milhões no ano passado enquanto construía o ChatGPT, de acordo com o relatório.

Em março deste ano, a OpenAI tinha “entre 1 milhão e 2 milhões de assinantes do ChatGPT pagando US$ 20 por mês”, acrescentou a fonte.

Não ficou imediatamente claro quanto dos lucros inesperados da OpenAI vêm das assinaturas do ChatGPT. A empresa também vende às empresas acesso à sua interface de programação de aplicativos, ou API, para que os desenvolvedores possam fazer uso da tecnologia.

ChatGPT e outros chatbots têm muitos usos potenciais no mundo dos negócios, desde a escrita de código até a simplificação do atendimento ao cliente e muito mais. Alguns especialistas alertaram que a tecnologia causará grandes reviravoltas no mercado de trabalho.

ChatGPT, o chamado “modelo de linguagem grande”, conquistou um grande número de seguidores desde seu lançamento em novembro passado, impressionando o público com sua capacidade de gerar respostas semelhantes às humanas para uma ampla variedade de solicitações.

Ao mesmo tempo, a OpenAI tem enfrentado um intenso escrutínio de críticos que estão cautelosos quanto ao seu potencial impacto na sociedade.

Um estudo recente conduzido por académicos da Universidade de East Anglia descobriu que o ChatGPT tem uma tendência “significativa” em relação aos pontos de vista liberais , incluindo o Partido Democrata e líderes de esquerda noutros países.

Conforme relatado pelo The Post , os especialistas também estão preocupados com o fato de o ChatGPT e outras tecnologias de IA, como fotos falsas, alimentarem a disseminação de desinformação durante o ciclo eleitoral presidencial de 2024.

O sucesso do ChatGPT gerou um aumento na competição entre grandes empresas de tecnologia para desenvolver chatbots e outras ferramentas de IA mais avançadas. Desde então, o Google lançou seu próprio chatbot, chamado Bard, com críticas mistas.

