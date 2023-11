OpenAI promete ‘superpoderes’ para todos em sua primeira conferência anual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2023 - 18:53 Para compartilhar:

Menos de um ano após o bem-sucedido lançamento da interface de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT, a empresa OpenAI anunciou, nesta segunda-feira (6), suas mais recentes inovações para tornar essa tecnologia mais eficiente, personalizável, fácil de usar e mais barata para desenvolvedores.

“Em 30 de novembro do ano passado, lançamos discretamente uma primeira versão do ChatGPT para fins de pesquisa. E funcionou muito bem”, disse Sam Altman, o diretor-executivo da companhia.

“Temos agora cerca de 100 milhões de usuários ativos a cada semana”, afirmou o jovem líder, de 38 anos, de um palco em São Francisco, durante uma conferência transmitida online.

O sucesso sem precedentes do ChatGPT e as preocupações que a IA generativa levantou colocaram Altman no centro das atenções em 2023, com audiências parlamentares e até entrevistas com chefes de Estado.

Nesta segunda-feira, ele reiterou sua confiança de que a IA será capaz de oferecer capacidades libertadoras a todos “em uma escala que nunca vimos antes”.

“Poderemos fazer mais, criar mais e alcançar mais”, garantiu. “À medida que a inteligência [artificial] se integra a todos os lugares, todos teremos superpoderes sob demanda.”

Com o lançamento desta segunda, os usuários do GPT agora poderão criar chatbots personalizados sem precisar programar. “Por exemplo, os GPT podem ajudá-los a aprender as regras de um jogo de tabuleiro ou ensinar matemática aos seus filhos.”

Esses robôs de conversação são baseados nos modelos de linguagem da OpenAI (a tecnologia central da IA generativa) e nas instruções e documentos adicionados pelo criador do chatbot (como as regras de um jogo).

Considerada por muitos uma revolução tecnológica comparável à chegada da internet, popularizada especialmente pelo ChatGPT, a IA generativa permite produzir textos, imagens e sons a partir de uma simples solicitação em linguagem natural.

Para muitos analistas, será possível criar agentes de IA personalizados que auxiliarão os humanos em sua vida pessoal e profissional.

A OpenAI se dirigiu sobretudo aos 2 milhões de desenvolvedores que usam suas tecnologias para criar aplicativos.

Altman apresentou o “GPT-4 Turbo”, um novo modelo que leva em consideração ainda mais o contexto ao responder consultas e tem acesso às informações na internet até abril de 2023 (em vez de 2021, como na versão original).

A interface de programação de aplicativos (API, na sigla em inglês) adiciona capacidades multimídia e os preços pelo uso desses modelos estão diminuindo.

“Esperamos que voltem no próximo ano, porque o que lançamos hoje não chega perto do que estamos criando para vocês”, prometeu Altman.

