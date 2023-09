OpenAI mira avaliação de até US$ 90 bilhões em venda de ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 18:07 Compartilhe

A OpenAI está conversando com investidores sobre uma possível venda de ações que avaliaria a startup de inteligência artificial idealizadora do ChatGPT entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões, quase o triplo de seu nível no início deste ano, disseram pessoas familiarizadas com as conversas.

A startup, que é 49% detida pela Microsoft, disse aos investidores que espera atingir US$ 1 bilhão em receita este ano e gerar muitos bilhões a mais em 2024. A OpenAI fatura principalmente cobrando indivíduos pelo acesso a uma versão mais potente do ChatGPT e licenciamento dos modelos de linguagem por trás desse bot de inteligência artificial para as empresas.

Espera-se que o acordo permita que os funcionários vendam as suas ações, sem que a empresa tenha de emitir novas ações para levantar capital adicional. Os representantes da OpenAI começaram a apresentar o acordo aos investidores, disseram as pessoas, embora seja possível que os termos possam mudar.

Uma avaliação de US$ 80 bilhões ou acima disso tornaria a OpenAI uma das startups globais mais valorizadas, atrás da SpaceX, de Elon Musk, e da proprietária da TikTok, ByteDance.

