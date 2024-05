OpenAI fecha parceria com Vox Media e The Atlantic para conteúdos em seus treinamentos de IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 19:44 Para compartilhar:

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 29, que assinou recentemente acordos de licenciamento com Vox Media, dona de veículos como The Verge e New York Magazine, e a The Atlantic. A colaboração vai permitir que o conteúdo dessas empresas seja utilizado para treinar os modelos de inteligência artificial (IA) da OpenAI e seja compartilhado dentro da plataforma ChatGPT.

O anúncio dos novos acordos foi feito em uma publicação no blog do site da OpenAI, destacando que a empresa busca licenciar dados de treinamento enquanto tenta evitar ações judiciais de direitos autorais. Os termos financeiros dos acordos com Vox Media e The Atlantic não foram divulgados, mas seguem a tendência de variação de preços com base no número de publicações envolvidas.

Os conteúdos das publicações da Vox Media, que inclui The Verge, Vox, New York Magazine, Eater e SBNation, serão compartilhados com a OpenAI a partir da próxima semana. Além disso, de acordo com a publicação da OpenAI, a Vox Media planeja utilizar a tecnologia da empresa de IA para aprimorar sua ferramenta que recomenda presentes aos usuários com base em suas preferências, The Strategist Gift Scout, e expandir sua plataforma de dados de anúncios, Forte.

O The Atlantic, por sua vez, está desenvolvendo um microsite, chamado Atlantic Labs, e, com essa parceria, suas equipes vão poder usar ferramentas de IA da OpenAI para aprimorar seu jornalismo e atendimento aos leitores. Ambos os acordos incluem a exibição de links de atribuição quando o conteúdo dos editores for citado dentro do ChatGPT.

A OpenAI tem buscado essas parcerias como uma forma de proteger-se contra ações judiciais de direitos autorais. Nos últimos meses, a empresa tem firmado parcerias significativas, incluindo com gigantes da mídia como News Corp, Axel Springer, DotDash Meredith, Financial Times e Associated Press.

Criadores de conteúdo de várias áreas, incluindo jornais e comediantes, têm argumentado que o uso de suas obras para treinamento de IA sem autorização constitui uma violação de direitos autorais. Em resposta, a OpenAI vem fortalecendo seus acordos de licenciamento para mitigar riscos legais.

Atualmente, a OpenAI e a Microsoft enfrentam um processo de violação de direitos autorais movido pelo New York Times, que já gastou US$ 1 milhão na ação. Outros jornais, como New York Daily News, Chicago Tribune e The Intercept, também entraram com processos semelhantes, aumentando a pressão sobre a OpenAI para garantir parcerias importante e legalmente seguras.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani