OpenAI enfrenta processo por infringir os direitos autorais dos autores

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 03/07/2023 - 0:35 Compartilhe

Dois autores dos EUA processaram a OpenAI no tribunal federal de São Francisco na quarta-feira, alegando em uma ação coletiva proposta que a empresa usou indevidamente seus trabalhos para “treinar” seu popular sistema de inteligência artificial generativo ChatGPT.

Os escritores de Massachusetts Paul Tremblay e Mona Awad disseram que o ChatGPT extraiu dados copiados de milhares de livros sem permissão, infringindo os direitos autorais dos autores.

+ OpenAI, criador do ChatGPT, escolhe Londres para filial fora dos EUA

Vários desafios legais foram apresentados sobre o material usado para treinar sistemas de IA de ponta. Os demandantes incluem proprietários de código-fonte contra OpenAI e GitHub da Microsoft, e artistas visuais contra Stability AI, Midjourney e DeviantArt.

Os alvos do processo argumentaram que seus sistemas fazem uso justo de trabalhos protegidos por direitos autorais.

O ChatGPT responde aos prompts de texto dos usuários de maneira conversacional. Tornou-se o aplicativo de consumo de crescimento mais rápido da história no início deste ano, atingindo 100 milhões de usuários ativos em janeiro, apenas dois meses após seu lançamento.

O ChatGPT e outros sistemas generativos de IA criam conteúdo usando grandes quantidades de dados extraídos da Internet. O processo de Tremblay e Awad disse que os livros são um “ingrediente chave” porque oferecem os “melhores exemplos de escrita longa de alta qualidade”.

A denúncia estimou que os dados de treinamento da OpenAI incorporaram mais de 300.000 livros, inclusive de “bibliotecas-sombra” ilegais que oferecem livros protegidos por direitos autorais sem permissão.

Awad é conhecido por romances como “13 maneiras de olhar para uma garota gorda” e “Bunny”. Os romances de Tremblay incluem “A Cabana no Fim do Mundo”, que foi adaptado no filme de M. Night Shyamalan “Batem à Porta”, lançado em fevereiro.

Tremblay e Awad disseram que o ChatGPT poderia gerar resumos “muito precisos” de seus livros, indicando que eles apareceram em seu banco de dados.

O processo busca uma quantia não especificada de indenização em nome de uma classe nacional de proprietários de direitos autorais cujos trabalhos a OpenAI supostamente usou indevidamente.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias