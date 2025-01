OpenAI diz que IA avançada ‘modela geopolítica global’ e assina acordo com laboratórios dos EUA

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 30, a assinatura de um acordo com os laboratórios nacionais dos Estados Unidos para “potencializar sua pesquisa científica usando nossos modelos mais recentes” de inteligência artificial (IA). A criadora do ChatGPT destaca que “à medida que a IA avançada continua a remodelar a geopolítica global, essa parceria oferece uma oportunidade crítica para a OpenAI ajudar a guiar essa transformação”.

A empresa descreveu o acordo como o “início de uma nova era”, na qual a IA impulsionará avanços científicos, fortalecerá a segurança nacional e “apoiará as iniciativas do governo dos EUA”.

A OpenAI enfatizou que considera o governo americano um “parceiro crítico” para alcançar o objetivo de construir uma “IA geral” (AGI, na sigla em inglês), com contribuições em áreas como saúde, energia e outros setores essenciais.

Segundo o comunicado, os modelos de IA mais avançados da OpenAI serão usados para acelerar a liderança tecnológica global dos EUA, identificar novas abordagens para o tratamento e prevenção de doenças, promover uma nova era de liderança energética no país e aprimorar a segurança americana “por meio da detecção antecipada de ameaças naturais e artificiais, como biológicas e cibernéticas”.

“A OpenAI trabalhará com a Microsoft e implantará o ‘modelo o1’ ou outro modelo da série ‘o’ em Venado, um supercomputador da Nvidia no Laboratório Nacional de Los Alamos (LANL)”, afirma a OpenAI. “Por meio de nossa parceria com a Microsoft, esperamos desenvolver projetos futuros juntos para apoiar o governo dos EUA e a missão de garantir que a AGI beneficie toda a humanidade.”