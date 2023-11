OpenAI demite cofundador Sam Altman de cargo de CEO e anuncia Mira Murati como interina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 21:36 Para compartilhar:

A OpenAI demitiu o cofundador Sam Altman do cargo de CEO, dizendo que ele não estava sendo “consistentemente sincero em suas comunicações” com o conselho da empresa de inteligência artificial. Mira Murati, diretora de tecnologia da empresa, atuará como CEO interina, com efeito imediato, disse a OpenAI.

A startup disse na sexta-feira que seu conselho concluiu, após uma revisão, que as ações de Altman não especificadas estavam “prejudicando sua capacidade de exercer suas responsabilidades”. A declaração da empresa, excepcionalmente franca para tal situação, dizia que “o conselho não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI”.

Em uma postagem no X, o antigo Twitter, Altman disse: “adorei meu tempo na OpenAI. Foi transformador para mim pessoalmente e, espero, que para o mundo”.

O anúncio surpreendeu até pessoas próximas à OpenAI e ocorreu após uma semana em que Altman apareceu diversas vezes em público para falar sobre a empresa. Foi uma reviravolta impressionante para um homem que se tornou o rosto do boom da IA generativa e que conquistou executivos de tecnologia e pessoas comuns desde que a OpenAI tornou público seu serviço ChatGPT há quase exatamente um ano.

Murati já esteve fortemente envolvido nas operações diárias da OpenAI, disseram fontes. Como parte da transição, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, outro cofundador, deixará o cargo de presidente do conselho, embora permaneça em sua função na empresa, reportando-se ao CEO.

