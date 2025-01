OpenAI busca levantar US$ 40 bilhões

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está em negociações para levantar até 40 bilhões de dólares (R$ 236 bilhões) em uma rodada de investimentos, o que poderia elevar o valor do grupo de inteligência artificial (IA) para cerca de 340 bilhões de dólares (pouco mais de R$ 2 trilhões), segundo um artigo publicado nesta quinta-feira (30) pelo The Wall Street Journal (WSJ).

O jornal americano, assim como o Financial Times, já havia reportado que o gigante japonês de investimentos tecnológicos SoftBank Group considera investir entre 15 bilhões e 25 bilhões de dólares (R$ 88,5 bilhões e R$ 147,5 bilhões) na OpenAI.

Esse valor poderia tornar o gigante japonês o principal fornecedor de fundos para a start-up americana, à frente da Microsoft, que já investiu cerca de 14 bilhões de dólares (R$ 86,2 bilhões).

A SoftBank e a OpenAI fazem parte do projeto “Stargate”, que prevê investimentos maciços em infraestrutura para IA nos Estados Unidos. A iniciativa foi apresentada na semana passada pelo presidente Donald Trump e pode receber um total de 500 bilhões de dólares (R$ 2,95 trilhões) em investimentos ao longo de quatro anos.

