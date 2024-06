OpenAI anuncia diretora financeira e alimenta expectativas de possível IPO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

A OpenAI nomeou nesta segunda-feira, 10, a veterana do Vale do Silício, Sarah Friar, como sua nova diretora financeira. Este movimento pode, inclusive, alimentar especulações sobre uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa, que é líder em inteligência artificial generativa.

Até recentemente, Friar era CEO da empresa americana de mídia social NextDoor. Ela atuou anteriormente como diretora financeira da Square e como vice-presidente sênior de finanças e estratégia da Salesforce.com. Anteriormente, ela passou 10 anos no Goldman Sachs, onde trabalhou como analista de tecnologia cobrindo o setor de software.

Friar é membro do conselho do gigante varejista Walmart e da Consensys, uma empresa privada de software blockchain. Ela também é copresidente do Stanford Digital Economy Lab.