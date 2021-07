Open Banking vai tornar sistema financeiro mais eficiente, diz Damaso, do BC

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otavio Ribeiro Damaso, afirmou nesta terça-feira, 13, que o Open Banking vai tornar o sistema financeiro brasileiro mais eficiente, competitivo e inclusivo. “O Open Banking será uma plataforma em que novos produtos poderão ser desenvolvidos”, afirmou Damaso, durante evento virtual.

O Open Banking é o sistema brasileiro de compartilhamento de informações dos clientes. No próximo dia 15, quinta-feira, estreia a segunda fase do sistema, em que os clientes de instituições financeiras poderão autorizar o compartilhamento de seus dados. Com isso, a expectativa do BC é de que novos produtos e serviços possam ser oferecidos aos clientes, em condições mais favoráveis. Damaso participa hoje de evento virtual sobre Open Banking organizado pela XP Investimentos.

