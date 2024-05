Opea anuncia aquisição da True Securitizadora e da Maximus e chega a R$ 330 bi em ativos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 12:13 Para compartilhar:

Em um movimento de consolidação no setor de securitização, a Opea anunciou nesta segunda-feira, 13, a aquisição da True Securitizadora, companhia especializada na estruturação, emissão e distribuição de títulos de securitização, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A Opea anunciou também a aquisição da Maximus, empresa que atua na assessoria e gestão de créditos.

A combinação dos negócios vai criar uma empresa com mais de R$ 330 bilhões de ativos sob gestão, incluindo a gestão direta de créditos, a gestão de Certificados de Recebíveis, debêntures e de fundos de recebíveis (FIDCs).

Com as aquisições, a Opea passa a ter mais de 300 especialistas em soluções de crédito no Brasil, segundo o comunicado.

Fundada em 2010, a True já fez mais de R$ 82 bilhões e 860 operações no mercado de capitais.