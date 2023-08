Opção do BoE de manter juros constantes por mais tempo é a preferida por Huw Pill

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 8:19 Compartilhe

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill afirmou nesta quinta-feira, 31, que há mais de uma estratégia para se atingir a meta de inflação, e acrescentou que “tende a preferir” uma abordagem de manter os juros constantes por mais tempo, a fim de se evitar um aperto excessivo e consequências negativas na atividade. Ele falou em conferência do BC da África do Sul, na Cidade do Cabo.

Pill ressaltou que a inflação continua “muito elevada” no Reino Unido, mas também disse ver motivos para cautela nos próximos passos, no quadro atual. Segundo ele, muitas das altas de juros já adotadas pelo BoE ainda não foram de todo sentidas pela economia britânica, por isso a importância da cautela.

O dirigente falou no mesmo evento que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic. Pill tratou das mudanças trazidas com o choque da pandemia da covid-19 e a reabertura econômica posterior, e também mencionou a forte alta nos preços de energia na Europa, no contexto da guerra na Ucrânia. Ele disse ainda esperar, de qualquer modo, que a inflação recue no Reino Unido, embora tenha notado que o núcleo dos preços tem sido mais persistente e não tenha descartado que “alguma dinâmica inflacionária” possa se mostrar mais arraigada na economia do país.

