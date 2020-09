Opas adverte que covid-19 continuará se propagando mesmo após vacina

A Organização Pan-Americana da Saúde alertou nesta quarta-feira que a covid-19 continuará a se espalhar mesmo com uma vacina e exortou os países a se prepararem para imunizar a população sem baixar a guarda com as medidas tomadas até agora para conter as infecções.

Carissa Etienne, diretora da Opas, escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse que além dos cientistas descobrirem uma vacina “eficaz” e “solução durável” contra a covid-19, os países devem “ser realistas” sobre seu escopo imediato.

“Este vírus continuará a se espalhar e as pessoas continuarão a ficar doentes, mesmo quando uma vacina for distribuída”, disse em uma entrevista coletiva.

“Portanto, não podemos colocar todas as nossas esperanças apenas nas vacinas. Como tantas vezes acontece na saúde pública, não há solução mágica”, ressaltou.

Etienne pediu que se continuasse a confiar nas diretrizes impostas para minimizar a propagação do vírus: testes diagnósticos, rastreamento de contato e quarentena, bem como distanciamento físico, lavagem frequente das mãos e uso de máscaras em público.

“Peço aos países de todo o mundo a se prepararem para uma vacina contra o coronavírus, mas também a serem realistas, sabendo que essas preparações não substituem tudo o mais que devemos fazer para salvar vidas hoje”, enfatizou.

