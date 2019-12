Onze migrantes do Magrebe resgatados perto da costa de Granada

A polícia marítima resgatou hoje (25) no porto espanhol de Motril, na província de Granada, onze pessoas, incluindo três menores, a bordo de um bote procedente do Magrebe, situado no noroeste da África, segundo fontes da Cruz Vermelha espanhola.

Elas informaram que os migrantes, que receberam cuidados médicos no cais, estão em boas condições de saúde.

O bote foi localizado por uma patrulha do Serviço Marítimo da Guarda Civil, perto da costa de Granada, e foi encaminhado para o porto de Motril.