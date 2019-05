Onyx: campanha sobre proposta da reforma da Previdência busca enfrentar a mentira

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a campanha do governo para divulgar a proposta da reforma da Previdência busca “enfrentar a mentira”. Ele destacou que as peças publicitárias terão um selo com a mensagem “essa é a verdade”.

Onyx também ressaltou que a reforma, se aprovada, “cria um caminho para que o Brasil não fale mais de Previdência pelos próximos 30 anos”. O secretário especial de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, também destacou o selo “essa é a verdade”, dizendo que o objetivo é “conter a enxurrada de fake news” sobre a proposta.