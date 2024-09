ONU vê “escalada extremamente preocupante” em explosões de pagers no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/09/2024 - 17:26 Para compartilhar:

A explosão nesta terça-feira (17) de centenas de pagers de membros do movimento islamista libanês Hezbollah, que deixou nove mortos e cerca de 2.800 feridos, marca uma “escalada extremamente preocupante”, alertou a coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.

“Os acontecimentos de hoje marcam uma escalada extremamente preocupante em um contexto já (…) volátil”, afirmou Hennis-Plasschaert em um comunicado, no qual pediu a “todas as partes envolvidas a se absterem de qualquer ação (…) que possa desencadear uma conflagração mais ampla”. O Hezbollah atribuiu as explosões a Israel, que não comentou o caso.

