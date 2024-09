ONU reporta 90.000 novos deslocados no Líbano por bombardeios israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Mais de 90 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas no Líbano desde segunda-feira devido aos bombardeios israelenses, informou uma agência da ONU nesta quarta-feira (25).

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) registrou “90.530 novos deslocados” desde segunda-feira, informou a entidade em um comunicado.

Entre eles estão “muitas das mais de 111 mil pessoas deslocadas desde outubro”, que provavelmente tiveram de fugir uma segunda vez, afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Na segunda-feira, os ataques aéreos israelenses no Líbano mataram 558 pessoas, segundo as autoridades libanesas, o número mais alto em um dia desde o fim da guerra civil do país (1975-1990).

O ministro das Relações Exteriores libanês, Abdallah Bou Habib, declarou na terça-feira que o número de pessoas deslocadas no Líbano era “provavelmente perto de meio milhão”.

