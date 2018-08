ONU planeja facilitar ajuda humanitária à Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas caminha para apoiar uma proposta dos Estados Unidos que busca remover alguns obstáculos impostos pelas sanções contra a Coreia do Norte e facilitar a entrega de ajuda humanitária, segundo documentos obtidos pela AFP.

A proposta dos Estados Unidos, apresentada no mês passado, trás instruções claras para as organizações de ajuda humanitária e os governos sobre como aplicar as isenções envolvendo as sanções contra Pyongyang.

As resoluções da ONU especificam que as sanções não devem prejudicar o socorro humanitário, mas as organizações de ajuda afirmam que as restrições comerciais e bancárias criam obstáculos burocráticos e retardam o fornecimento.

Após semanas de negociações, se espera que o Comitê de Sanções da ONU aprove na segunda-feira as novas diretrizes.

A Coreia do Norte vive uma crise humanitária que se traduz por cerca de 10 milhões de pessoas subnutridas, quase a metade da população, segundo funcionários da ONU, que verificaram uma queda da produção de alimentos no país no ano passado.

Um funcionário americano declarou que as novas diretrizes destacam que os pedidos de isenção devem ser submetidos a uma rigorosa análise e se aplicam “apenas a atividades humanitárias cruciais para salvar vidas na Coreia do Norte”.

“Os Estados Unidos foram muito claros sobre a permanência das atuais sanções até a ‘desnuclearização’ total e completamente verificável da Coreia do Norte”, acrescentou o funcionário.