ONU pede trégua para vacinar crianças de Gaza contra pólio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 17:01

NOVA YORK, 16 AGO (ANSA) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta sexta-feira (16) que o vírus da poliomielite está circulando na Faixa de Gaza e apelou por “pausas humanitárias por sete dias” para vacinar mais de 640 mil crianças.

“A situação humanitária em Gaza está em queda livre. Nas últimas semanas, o vírus da poliomielite foi detectado em amostras de águas residuais em Khan Younis e Deir al-Balah, o que significa que o vírus está agora circulando, com centenas de milhares de crianças em risco”, afirmou o diplomata português.

Segundo ele, “prevenir e conter a propagação da poliomielite exigirá um esforço massivo, coordenado e urgente”. Portanto, “a ONU está pronta para lançar uma campanha de vacinação em Gaza para mais de 640 mil crianças com menos de 10 anos”.

“É impossível realizar uma campanha de vacinação contra a poliomielite com guerras em todos os lugares”, acrescentou Guterres, antes de insistir que “uma pausa na poliomielite é necessária”.

Para o secretário-geral da ONU, a vacina definitiva contra a poliomielite é a paz e um cessar-fogo humanitário imediato, principalmente porque a doença “vai além da política e transcende todas as divisões”.

De acordo com o diplomata, é preciso derrotar o vírus cujo efeito seria desastroso “não apenas para as crianças palestinas em Gaza, mas também nos países vizinhos e na região” se este não for controlado.

A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) planejam que a imunização aconteça entre o final de agosto e setembro. (ANSA).