ONU pede que Iraque revogue lei que criminaliza Lgbts

GENEBRA, 29 ABR (ANSA) – A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou “alarme” com a nova lei aprovada pelo Parlamento do Iraque criminalizando as relações homossexuais e as transições de gênero, e pediu a revogação da medida.

“Esta lei é contrária a vários tratados e convenções de direitos humanos ratificados pelo Iraque, incluindo o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e deveria ser revogada”, afirmou Ravina Shamdasani, porta-voz do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em um comunicado.

O PL, justificado sob o pretexto de proteger valores religiosos, prevê até 15 anos de prisão pelas práticas, após um esboço que determinava até mesmo a pena capital. (ANSA).