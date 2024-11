ONU pede para membros se unirem à Aliança contra Fome

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 19:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 NOV (ANSA) – A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) pediu que seus membros e parceiros se unam à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na última segunda-feira (18) durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro.

A solicitação foi feita pelo diretor-geral da entidade, Qu Dongyu, que elogiou o governo brasileiro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela ação para tentar combater os problemas provocados pela fome.

“Alcançar a fome zero é possível. Isso exige esforços coletivos ainda mais fortes e estratégias para enfrentar os desafios econômicos, ambientais, sociais e institucionais que perpetuam a pobreza e a fome”, comentou o diplomata chinês.

A FAO sediará o Mecanismo de Apoio da Aliança Global em sua sede, em Roma, com o objetivo de otimizar conhecimento, financiamento e ação, que são os principais pilares do projeto.

O diretor-geral acrescentou que a organização fornecerá assistência técnica aos países implementadores, colocando à disposição seu conhecimento sobre segurança alimentar e desenvolvimento rural.

Um estudo da FAO apontou que, em 2023, a produção de alimentos cresceu, mas a fome continuou avançando, pois aproximadamente 152 milhões de pessoas a mais sofreram com o problema em comparação com 2019.

A edição deste ano do relatório destacou uma série de desafios importantes, incluindo o aumento das temperaturas do planeta, a continuação da insegurança alimentar global à medida que as taxas de obesidade continuam a aumentar e as pressões ambientais enfrentadas pela produção agrícola. (ANSA).