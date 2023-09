ONU pede investigação sobre devastadora explosão no porto de Beirute

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2023 - 13:10 Compartilhe

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos se posicionou nesta segunda-feira (11) a favor de uma investigação internacional sobre a gigantesca explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020, e lamentou que “nenhuma responsabilidade tenha sido estabelecida”.

“No Líbano, três anos depois da explosão em Beirute que deixou mais de 200 mortos e 7.000 feridos, entre eles mais de mil crianças, nenhuma responsabilidade foi estabelecida”, criticou o alto comissário Volker Türk, no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, Suíça.

“Pelo contrário, surgiram inúmeras dúvidas sobre as interferências na investigação, em um contexto de crise econômica e social e de fragilidade governamental. Talvez tenha chegado o momento de uma missão internacional estabelecer os fatos e examinar as violações dos direitos humanos relacionadas com essa tragédia”, acrescentou.

Ocorrida em 4 de agosto de 2020, a deflagração foi uma das maiores explosões não nucleares da história.

Foi provocada por um incêndio em um armazém onde estavam guardadas toneladas de nitrato de amônio sem qualquer proteção, apesar dos repetidas advertências das autoridades.

No terceiro aniversário dessa catástrofe, centenas de libaneses protestaram no porto de Beirute para culpar a classe política e acusá-la de obstruir a investigação.

Na véspera desse protesto, cerca de 300 ONGs, entre elas a Human Rights Watch, a Anistia Internacional e associações de familiares das vítimas, já tinham pedido uma investigação internacional.

