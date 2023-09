AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 6:48 Compartilhe

O número de migrantes que morreram ou despareceram quando tentavam atravessar o Mediterrâneo no verão (hemisfério norte, verão no Brasil) triplicou na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a ONU.

Entre junho e agosto, ao menos 990 pessoas morreram ou desapareceram na perigosa rota do Mediterrâneo central, que liga África e Europa, contra 334 nos mesmos meses de 2022, afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

