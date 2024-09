‘ONU não tem coragem de criar Estado palestino’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU) “não tem coragem” de criar o Estado da Palestina, durante evento promovido pela Fundação Bill e Melinda Gates em Nova York, nos EUA.

A declaração foi dada na véspera da abertura da Assembleia-Geral da ONU, em meio à escalada da tensão no Oriente Médio, com bombardeios israelenses contra o Hezbollah, aliado do Hamas, no Líbano.

“Quando a ONU foi criada, tinha 51 países, agora tem 193.

Significa que mais de 140 não participaram da criação da ONU. E a ONU, que, quando foi criada, teve força de criar o Estado de Israel, hoje não tem coragem de criar o Estado palestino. Não tem força para decidir”, disse Lula após receber um prêmio da função por políticas de combate à fome e à pobreza em seus governos.

“Não precisaria ter tido a guerra da Rússia da Ucrânia, o genocídio na Faixa de Gaza, a invasão da Líbia, a guerra do Iraque. Tudo isso poderia ter sido evitado se a ONU cumprisse com sua tarefa de ser uma espécie de governança mundial”, acrescentou o presidente, que defende a ampliação dos assentos permanentes no Conselho de Segurança e o fim do poder de veto.

“O mundo não pode continuar com cinco países sendo membros do Conselho de Segurança, tem que ter participação do continente africano, latino-americano, asiático, para que a gente possa ter uma instância mais plural e representativa. Ninguém mais respeita uma decisão da ONU”, acrescentou. (ANSA).