ONU manda observadores para cúpula sobre Essequibo

BUENOS AIRES, 13 DEZ (ANSA) – A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou o envio de dois observadores à cúpula agendada para esta quinta-feira (14) em São Vicente e Granadinas entre os presidentes da Venezuela e Guiana, Nicolás Maduro e Irfaan Ali.

O encontro ocorrerá com o apoio do Brasil e da Comunidade do Caribe (Caricom), sob a mediação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), abordando a disputa sobre a região fronteiriça de Essequibo, rica em petróleo, gás e recursos naturais.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, anunciou através de seu porta-voz, Stephan Dujarric, que acolhe com satisfação a reunião e insta os líderes “a resolverem suas diferenças por meios pacíficos, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional”.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, atual presidente pro tempore da Celac, se reunirá com Maduro e Ali na área do aeroporto de Argyle, buscando aproximar as partes e incentivando que encontrem um mecanismo para resolver as diferenças de maneira pacífica.

Nesse contexto, Dujarric informou que a ONU enviou dois de seus altos funcionários, o chefe de gabinete de Guterres, Courtenay Rattray, e o subsecretário-geral para Europa, Ásia Central e América, Miroslav Jenca.

O porta-voz assegurou que, em relação ao processo em curso na Corte Internacional de Justiça (CIJ) de Haia sobre o tema da soberania sobre Essequibo, Guterres “não toma posição”. (ANSA).

