ONU lançará Campanha Pause no duelo entre Vasco e Corinthians Jogadores das duas equipes entrarão em campo com uma faixa de divulgação da campanha, que luta pelo combate à desinformação

“PAUSE. PENSE ANTES DE COMPARTILHAR”. Esse é o foco da campanha Pause, do projeto Verificado – iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) –, que terá destaque no jogo entre Vasco da Gama e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio São Januário, os jogadores das duas equipes entrarão em campo com uma faixa de divulgação da campanha, unidos pela mesma causa.

Pause é uma ação online global que convoca pessoas de todo o mundo a refletirem sobre a disseminação de informações não confiáveis e se engajarem no mesmo propósito: parar e pensar antes de compartilhar. A campanha propõe uma mudança de comportamento e um novo uso das redes sociais no combate à desinformação.

Lançada pela ONU para combater a disseminação de informações falsas sobre a COVID-19, essa é a primeira campanha global de mudança de comportamento sobre desinformação, que visa mobilizar especialistas e pesquisadores, governos, influenciadores, sociedade civil, empresas, órgãos reguladores e mídia sob uma única mensagem. O projeto, coordenado no Brasil pelo Centro de Informação das Nações Unidas para Brasil (UNIC Rio) em nome das Nações Unidas, conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo.

Sobre o Verificado



O projeto Verificado é uma iniciativa global da ONU que tem o objetivo de combater a infodemia de desinformação em meio à pandemia, compartilhar informações que ajudam a salvar vidas, orientações baseadas em fatos e histórias do melhor da humanidade. O site Verificado traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. Em busca de inundar os canais de comunicação, as mensagens são baseadas em três frentes: Ciência – para salvar vidas, Solidariedade – para promover cooperação local e global, e Soluções – para defender o apoio a populações impactadas.

