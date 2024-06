ONU: Guterres pede imposto sobre lucros de petroleiras para bancar combate à mudança do clima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 19:26 Para compartilhar:

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, defendeu, nesta quarta-feira, a adoção de um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas de combustíveis fósseis para ajudar a bancar os esforços de combate ao aquecimento global.

Em um discurso programado para o Dia Mundial do Meio Ambiente, o chefe da ONU recorreu a novos dados e projeções para tecer um argumento contra as grandes petroleiras.

Guterres apelou às empresas de mídia e tecnologia para pararem de aceitar publicidade dos maiores players da indústria de combustíveis fósseis, como foi feito em alguns lugares com o setor de cigarros.

Ele também repetiu preocupações sobre subsídios pagos em muitos países para combustíveis fósseis, que ajudam a manter os preços baixos para os consumidores.

“A mudança climática é a mãe de todos os impostos ocultos pagos por pessoas comuns e países e comunidades vulneráveis,” ele disse. “Enquanto isso, os padrinhos do caos climático – a indústria de combustíveis fósseis – obtêm lucros recordes e se aproveitam de trilhões em subsídios financiados pelos contribuintes.”

Guterres disse que as emissões globais de dióxido de carbono devem cair 9% ao ano até 2030 para que a meta de 1,5 grau Celsius sob os acordos climáticos de Paris seja mantida viva.

“Precisamos de uma saída da autoestrada para o inferno climático,” Guterres disse.

Ele exortou ao G20 – que vai realizar uma cúpula no Brasil no próximo mês e é responsável por cerca de 80% de todas as emissões de dióxido de carbono – que lidere os esforços pelo clima. O 1% mais rico da Terra emite tanto quanto dois terços de toda a humanidade, disse Guterres.

“Não podemos aceitar um futuro onde os ricos são protegidos em bolhas climatizadas, enquanto o resto da humanidade é açoitado pelo clima letal em terras inabitáveis,” disse Guterres.

Ele apelou ao “financiamento global”, aludindo a bancos e instituições financeiras internacionais, para ajudar a contribuir, dizendo que “fontes inovadoras de fundos” são necessárias.

“É hora de colocar um preço efetivo no carbono e taxar os lucros extraordinários das empresas de combustíveis fósseis,” disse Guterres.