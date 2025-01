ONU está ‘profundamente preocupada’ com ‘detenções arbitrárias’ de opositores na Venezuela

A ONU expressou sua “profunda preocupação” com a detenção arbitrária de opositores políticos do presidente Nicolás Maduro e, em particular, do defensor dos direitos humanos Carlos Correa, em uma mensagem publicada na rede social X.

“É hora de fazer esforços para acalmar as tensões e reduzir o risco de mais violência. O diálogo é essencial”, escreveu Volker Türk, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, pouco antes da grande manifestação contra a posse do presidente, prevista para sexta-feira.

