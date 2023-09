ONU: espécies invasoras desempenham ‘papel importante’ em 60% das extinções

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 9:20 Compartilhe

As espécies exóticas invasoras desempenham um “papel importante” em 60% das extinções de espécies em todo o mundo e em 16% dos casos são a única causa, anunciou nesta segunda-feira (4) o IPBES, um grupo internacional de especialistas auspiciado pela ONU.

A Europa, as Américas e a Ásia Central são as regiões onde o maior número destas espécies não nativas foi introduzida devido à atividade humana, enquanto 90% das extinções de animais ou plantas relacionadas com invasões biológicas ocorreram em ilhas.

