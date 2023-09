ONU enviará sua primeira missão humanitária a Nagorno-Karabakh em 30 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 14:57 Compartilhe

As Nações Unidas vão enviar uma missão a Nagorno-Karabakh neste fim de semana para avaliar principalmente as necessidades humanitárias, anunciou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, especificando que a organização não tem acesso a esta região “há cerca de 30 anos”.

“O governo do Azerbaijão e a ONU concordaram em enviar uma missão para a região. A missão acontecerá neste fim de semana”, disse ele.

“Há cerca de 30 anos não temos acesso a esta região”, devido “à complicada situação geopolítica”, “motivo pelo qual é muito importante que possamos entrar”, acrescentou o porta-voz do secretário-geral da ONU.

A equipe de cerca de dez pessoas, liderada por funcionários do Escritório de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), “buscará avaliar a situação no terreno e identificar as necessidades humanitárias, tanto para as pessoas que permanecem como para as que se deslocam”.

“Temos que lembrar a necessidade de todos respeitarem o direito internacional, em particular os direitos humanos”, acrescentou.

Nesta sexta, a União Europeia reivindicou que uma missão das Nações Unidas se desloque para Nagorno-Karabakh “nos próximos dias”, ante ao “êxodo em massa” de armênios que fogem deste enclave após a operação militar no Azerbaijão.

Dujarric também explicou que a ONU está trabalhando com o governo armênio para enfrentar esse fluxo de refugiados que atravessam a fronteira.

“Equipes do Alto Comissariado para os Refugiados estão na fronteira desde o primeiro dia, em que chegou o primeiro grupo de refugiados exaustos, assustados e preocupados com o futuro”, completou.

Em particular, o Acnur presta assistência com equipes técnicas para permitir o registro de refugiados.

