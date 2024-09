ONU encerra 1ª fase de vacinação contra pólio em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 SET (ANSA) – A fase inicial da campanha de vacinação contra a poliomielite na Faixa de Gaza foi encerrada na última quinta-feira (12), com 90% das crianças locais imunizadas com a primeira dose, informou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (Unrwa).

“Este é um enorme sucesso em meio a uma trágica realidade diária da vida em toda a Faixa de Gaza”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), no X.

De acordo com a agência de notícias AFP, a campanha vacinou mais de 560 mil menores de até 10 anos de idade.

O vírus da pólio voltou a circular em Gaza após 25 anos sem relatos da doença. Depois do primeiro caso confirmado, a OMS e a Unrwa iniciaram um esforço massivo de vacinação em 1º de setembro.

“O nosso próximo desafio será oferecer a segunda dose nas próximas semanas”, afirmou a agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para que a campanha contra a pólio pudesse acontecer, as forças de Israel e do Hamas concordaram com pausas temporárias nos combates na região, onde mais de 40 mil pessoas morreram em quase um ano de guerra.

De acordo com a AFP, a segunda fase da campanha no enclave deve começar nas próximas quatro semanas.

O poliovírus é altamente infeccioso e pode ser transmitido através de esgotos e água contaminada, algo comum em Gaza na atualidade. A doença pode causar deformidades, paralisia e levar à morte. (ANSA).